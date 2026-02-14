Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
В Кремле высказались о выступлении фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о выступлении действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Пётр занял шестое место в личном турнире, в сумме получив от судей 271,21 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Я не специалист, но моя жена (Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду. – Прим. «Чемпионата») говорит, что Пётр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае — он большой молодец!» — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

