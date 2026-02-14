Георгий Черданцев — Гуменнику: Петя, молодец! Красавчик!

Спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на выступление действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Пётр занял шестое место в личном турнире, в сумме получив от судей 271,21 балла.

«Петя, молодец! Просто молодец! Красавчик!» — написал Черданцев в телеграм-канале.

В своём прокате Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвёртый уровень.