Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Видео: Геннадий Головкин поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде-2026

Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин поздравил представляющего Казахстан фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх — 2026 в мужском одиночном катании и дал ему напутствие.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

После короткой программы Шайдоров шёл пятым. Среди фигуристов, выступавших после него в произвольной программе, на пьедестале оказался только японец Юма Кагияма. Фаворит Игр американец Илья Малинин, с преимуществом завершая выступления мужчин, показал неудачный прокат и занял лишь восьмое место.

Российский фигурист Пётр Гуменник, выступивший на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял шестое место, исполнив пять четверных прыжков.

Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
