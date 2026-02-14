Видео: Геннадий Головкин поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде-2026

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин поздравил представляющего Казахстан фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх — 2026 в мужском одиночном катании и дал ему напутствие.

После короткой программы Шайдоров шёл пятым. Среди фигуристов, выступавших после него в произвольной программе, на пьедестале оказался только японец Юма Кагияма. Фаворит Игр американец Илья Малинин, с преимуществом завершая выступления мужчин, показал неудачный прокат и занял лишь восьмое место.

Российский фигурист Пётр Гуменник, выступивший на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял шестое место, исполнив пять четверных прыжков.