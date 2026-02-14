Скидки
Кёрлинг. Япония — США
Черданцев объяснил, почему футбол популярнее фигурного катания

Черданцев объяснил, почему футбол популярнее фигурного катания
Комментарии

Спортивный комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему фигурное катание уступает по популярности футболу. Ранее 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал чемпионом в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Почему футбол самый популярный вид спорта? Мне часто задают этот вопрос. Вот посмотрел я выступления на Олимпиаде во вполне популярном виде спорта — фигурном катании. Танцы, одиночников… Неподготовленному зрителю вроде меня, который не знает (и не должен (!) знать нюансов) правил и принципов выставления оценок судьями, вообще не понятно, почему и как кто занимает какое место. Да, в футболе, мы прекрасно это знаем, к судьям всегда есть и будут вопросы, но! Футбол самый популярный вид спорта, потому что обычному зрителю в целом абсолютно понятны правила игры.

Не вникая в детали, всё предельно ясно. Поэтому всем, кто хоть как-то хочет конкурировать по зрительскому вниманию с футболом, совет простой — для начала сделайте правила максимально понятными для зрителя и сведите к минимуму субъективность судейства. Иначе любой, даже самый крутой спорт будет оставаться нишевым для фанатов и специалистов данного спорта и никогда не замахнётся на популярность футбола», — написал Черданцев в телеграм-канале.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

