Главная Олимпиада 2026 Новости

Шайдоров принёс Казахстану первое за 32 года и второе в истории золото зимней Олимпиады

Шайдоров принёс Казахстану первое за 32 года и второе в истории золото зимней Олимпиады
Комментарии

21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав в сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Ранее единственным олимпийским чемпионом Казахстана на зимних Играх был лыжник Владимир Смирнов, который завоевал золотую медаль на 50-километровой гонке в 1994 году в Лиллехаммере (Норвегия).

Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх – 2026.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

