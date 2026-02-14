Шайдоров принёс Казахстану первое за 32 года и второе в истории золото зимней Олимпиады

21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав в сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла.

Ранее единственным олимпийским чемпионом Казахстана на зимних Играх был лыжник Владимир Смирнов, который завоевал золотую медаль на 50-километровой гонке в 1994 году в Лиллехаммере (Норвегия).

Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх – 2026.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.