Стало известно, что сказал Илья Малинин сразу после провального проката на Олимпиаде-2026

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин после своего неудачного проката произвольной программы на Олимпиаде-2026, стоившего ему золотой медали, в зоне Kiss&Cry сказал, что в случае участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине он бы так не катался.

«В Пекине я бы так не катался», — приводит слова Малинина USA Today.

На Олимпиаде-2026 Малинин занял лишь восьмое место.

В 2022 году 17-летний Малинин занял второе место на чемпионате США, уступив лишь будущему олимпийскому чемпиону Нэйтану Чену. Несмотря на это, американская федерация фигурного катания выбрала вторым участником Олимпиады в Пекине сборной Джейсона Брауна, расположившегося по итогам чемпионата страны на четвёртой строчке. Малинин был вынужден пропустить Олимпиаду.