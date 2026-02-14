Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Нагучев — о Шайдорове: ещё одно подтверждение, что никто не разбирается в фигурном катании

Комментарии

Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на завоевание золотой медали Олимпийских игр — 2026 в мужском одиночном катании казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым. За своё выступление 21-летний спортсмен набрал 291,58 балла. Чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник, выступивший на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял в соревновании шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Какой безумный финал фигурки! Ещё одно подтверждение, что никто не разбирается в фигурном катании. Алга, Михаил!» — написал Нагучев в телеграм-канале.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

