Нагучев — о Шайдорове: ещё одно подтверждение, что никто не разбирается в фигурном катании
Футбольный комментатор Роман Нагучев отреагировал на завоевание золотой медали Олимпийских игр — 2026 в мужском одиночном катании казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым. За своё выступление 21-летний спортсмен набрал 291,58 балла. Чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник, выступивший на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял в соревновании шестое место.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Какой безумный финал фигурки! Ещё одно подтверждение, что никто не разбирается в фигурном катании. Алга, Михаил!» — написал Нагучев в телеграм-канале.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
