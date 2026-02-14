Александр Жулин: для меня Гуменник второй после Шайдорова — явно придержали его

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о результатах соревнований в мужском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2026 в Италии, отметив уверенный прокат российского фигуриста Петра Гуменника, который занял шестое место по итогам турнира.

«Великолепный прокат Петра. Для меня он второй после Шайдорова. На третьем месте для меня Гоголев. Я считаю, что Пётр очень недополучил вторую оценку. В первой у него практически все элементы поставили на пересмотр. Явно придержали его. Был шанс попасть в тройку, если бы поставили правильные оценки», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионом Олимпиады-2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который занимал пятое место после короткой программы. Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла).