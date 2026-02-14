Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Александр Жулин: для меня Гуменник второй после Шайдорова — явно придержали его

Александр Жулин: для меня Гуменник второй после Шайдорова — явно придержали его
Комментарии

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о результатах соревнований в мужском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2026 в Италии, отметив уверенный прокат российского фигуриста Петра Гуменника, который занял шестое место по итогам турнира.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Великолепный прокат Петра. Для меня он второй после Шайдорова. На третьем месте для меня Гоголев. Я считаю, что Пётр очень недополучил вторую оценку. В первой у него практически все элементы поставили на пересмотр. Явно придержали его. Был шанс попасть в тройку, если бы поставили правильные оценки», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионом Олимпиады-2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который занимал пятое место после короткой программы. Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла).

«Не хотят видеть русских?» За рубежом уверены, что Гуменник должен был получить медаль Игр
«Не хотят видеть русских?» За рубежом уверены, что Гуменник должен был получить медаль Игр
Комментарии
