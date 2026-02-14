«Культурный шок». Жулин — о победе Шайдорова на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин оценил победу казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

«Шайдоров большой молодец! Он однозначно был лучшим. Я никак не мог предположить, что выиграет он. Для меня это культурный шок. Я поздравляю его и Алексея Урманова. Лёша — мой друг. Они большие молодцы, что всё вот так произошло», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российский фигурист Пётр Гумменик занял шестое место в личном турнире, в сумме получив от судей 271,21 балла.

Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла).