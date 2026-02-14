Нагучев сравнил провал Малинина на Олимпиаде с игрой Роналдо в финале ЧМ-1998 по футболу

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о восьмом месте двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпийских играх — 2026 в Милане. Малинин был лидером Игр после короткой программы, однако спортсмен неожиданно провалил прокат ПП.

«То, что произошло с Ильёй Малининым, по загадочности напоминает историю Роналдо перед финалом ЧМ-1998. Нас ждут теории заговоров!» — написал Нагучев в телеграм-канале.

Бразилец Роналдо забил четыре гола и оформил три результативные передачи в шести матчах на пути к финалу, а в решающей встрече ничем не помог своей национальной команде, которая разгромно уступила сборной Франции (0:3).