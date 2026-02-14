«Урманов так же выиграл в 1994 году». Роднина — о победе Шайдорова на Олимпиаде-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила победу казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова в турнире фигуристов на Олимпийских играх – 2026 в Италии, сравнив её с триумфом российского фигуриста Алексея Урманова на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере (Норвегия).

«Я никогда не делаю выводов раньше времени. В этом вся прелесть соревнований, особенно Олимпиады. Тут вы ничего не можете предсказать. Надо ждать и наслаждаться соревнованиями, которые покажут истинные результаты и кто как готов.

С одной стороны, победа Михаила вызвала удивление. С другой стороны, у нас так же Алексей Урманов в 1994 году тихо между корифеями выиграл Олимпийские игры. Сейчас такой же успех повторил его ученик», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.