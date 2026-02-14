Илья Малинин на Олимпиаде-2026 прервал серию из 14 побед на турнирах

Победная серия двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина до Олимпийских игр — 2026 составляла 14 турниров. Спортсмен не проиграл ни одного соревнования, начиная с ноября 2023 года, когда он стал победителем финала Гран-при ISU.

На Олимпиаде-2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. В прокате произвольной программы спортсмен совершил значительное количество ошибок, стоивших ему победы.

Малинин является первым фигуристом, успешно приземлившим на соревнованиях четверной аксель. Также ему принадлежит рекорд по количеству исполненных в одной произвольной программе прыжков (семь) и баллам за произвольную программу (238,24).