Шайдоров: Денис Тен повлиял не только на меня, но и на всё фигурное катание в Казахстане

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отметил вклад соотечественника Дениса Тена в свою победу на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Шайдоров завоевал первую в истории казахстанского фигурного катания золотую медаль на Олимпиадах.
«Мне кажется, Денис Тен повлиял не только на меня, но и на всё фигурное катание в Казахстане. Он открыл двери для многих фигуристов — в том числе и для меня. Это невероятно важно. И я надеюсь, что эта медаль, которую я завоевал сегодня, откроет двери для молодого поколения казахстанских детей, которые будут знать, что рамок нет», – приводит слова Шайдорова Sports.kz.
Денис Тен был первым казахстанским фигуристом, которому удалось завоевать медаль на Олимпийских игрfх. Он стал бронзовым призёром Олимпиады-2014. Денис Тен погиб в июле 2018 года в результате преступного нападения. Фигуристу было 25 лет.
- 14 февраля 2026
-
12:35
-
12:34
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:03
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:21
-
11:19
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:59
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:27
-
10:26
-
10:22
-
10:16
-
10:16
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:58
-
09:54
-
09:52
-
09:50