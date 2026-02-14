Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Шайдоров: Денис Тен повлиял не только на меня, но и на всё фигурное катание в Казахстане

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отметил вклад соотечественника Дениса Тена в свою победу на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Шайдоров завоевал первую в истории казахстанского фигурного катания золотую медаль на Олимпиадах.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Мне кажется, Денис Тен повлиял не только на меня, но и на всё фигурное катание в Казахстане. Он открыл двери для многих фигуристов — в том числе и для меня. Это невероятно важно. И я надеюсь, что эта медаль, которую я завоевал сегодня, откроет двери для молодого поколения казахстанских детей, которые будут знать, что рамок нет», – приводит слова Шайдорова Sports.kz.

Денис Тен был первым казахстанским фигуристом, которому удалось завоевать медаль на Олимпийских игрfх. Он стал бронзовым призёром Олимпиады-2014. Денис Тен погиб в июле 2018 года в результате преступного нападения. Фигуристу было 25 лет.

Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
