Роднина — об оценках Гуменника за ПП: судьи показали свою принципиальность и объективность
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала оценки российского фигуриста Петра Гуменника за произвольную программу на Олимпиаде-2026.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Почему должны быть вопросы к судейству? Почему мы вдруг стали обсуждать судейство? Я из того поколения, когда спортсменам запрещалось обсуждать работу судейской бригады. Мне кажется, конечным результатом судьи показали свою принципиальность и очень объективное судейство. Почему не задаёте вопрос, что к Малинину было не такое судейство. Почему мы обращаем это только против нас?» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
