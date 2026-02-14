Роднина — об оценках Гуменника за ПП: судьи показали свою принципиальность и объективность

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала оценки российского фигуриста Петра Гуменника за произвольную программу на Олимпиаде-2026.

«Почему должны быть вопросы к судейству? Почему мы вдруг стали обсуждать судейство? Я из того поколения, когда спортсменам запрещалось обсуждать работу судейской бригады. Мне кажется, конечным результатом судьи показали свою принципиальность и очень объективное судейство. Почему не задаёте вопрос, что к Малинину было не такое судейство. Почему мы обращаем это только против нас?» — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.