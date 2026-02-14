Олимпиада 2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 16:45 мск

Сегодня, 14 февраля, продолжится соревновательная программа Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в биатлоне. В рамках программы Олимпиады состоится женский спринт на 7,5 км. Старт соревнований запланирован на 16:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женско спринтерской гонки.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, которые выступают на Играх в нейтральном статусе. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.