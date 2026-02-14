Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Япония — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 16:45 мск

Олимпиада 2026, биатлон, женщины: онлайн-трансляция спринта начнётся в 16:45 мск
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, продолжится соревновательная программа Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в биатлоне. В рамках программы Олимпиады состоится женский спринт на 7,5 км. Старт соревнований запланирован на 16:45 мск.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2026, суббота. 16:45 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женско спринтерской гонки.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, которые выступают на Играх в нейтральном статусе. Российские биатлонисты не принимают участия в Олимпийских играх – 2026.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Восьмой день Олимпиады-2026. Лыжницы бьются за золото в эстафете! LIVE
Live
Восьмой день Олимпиады-2026. Лыжницы бьются за золото в эстафете! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android