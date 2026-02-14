Роднина: прокат Гуменника на ОИ — хороший старт и будущий задел для его выступлений

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает достойным выступление действующего чемпиона России в мужском одиночном катании Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник занял итоговое шестое место.

«Прокат у Гуменника был хорошим. Мы не присутствовали четыре года в фигурном катании. Надо начинать с этого. Уже отвыкли, как выглядят российские спортсмены. Это хороший старт и будущий задел для его выступлений в следующие годы. Всё стабильно, чётко и очень уверенно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.