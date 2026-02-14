Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Жулин: я абсолютно шокирован выступлением Малинина, он был слишком на расслабоне
Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр – 1994 в танцах на льду Александр Жулин оценил провал двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе Олимпийских игр – 2026. Малинин лидировал после короткой программы, однако из-за неудачного выступления в произвольной занял лишь восьмое место на олимпийском турнире.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Я абсолютно шокирован выступлением Малинина. Просто в шоке, если честно! Всё-таки сказалось, что командный турнир вымотал его. Мне кажется, ему не хватило правильного настроя. Он вышел слишком расслабленным: улыбался всем, смеялся, всё у него было хорошо. Наверное, был слишком на расслабоне», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

