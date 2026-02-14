Фото: Илья Малинин после своего поражения поздравил Михаила Шайдорова с победой на ОИ
Поделиться
Американский фигурист Илья Малинин поздравил победителя Олимпийских игр – 2026 казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова с завоеванием золотой медали соревнований. После провального проката произвольной программы, в которой фигурист выступал последним, Малинин подошёл к Шайдорову, лидировавшему после своего выступления. Спортсмены пожали руки, а затем обнялись.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Фото: Кадр из трансляции
На Олимпиаде-2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. В прокате произвольной программы спортсмен совершил значительное количество ошибок, стоивших ему победы.
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
14:09
-
14:06
-
13:59
-
13:51
-
13:45
-
13:40
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
12:57
-
12:57
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:35
-
12:34
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:03
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:21
-
11:19
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:59
-
10:50