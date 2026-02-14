Фото: Илья Малинин после своего поражения поздравил Михаила Шайдорова с победой на ОИ

Американский фигурист Илья Малинин поздравил победителя Олимпийских игр – 2026 казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова с завоеванием золотой медали соревнований. После провального проката произвольной программы, в которой фигурист выступал последним, Малинин подошёл к Шайдорову, лидировавшему после своего выступления. Спортсмены пожали руки, а затем обнялись.

Фото: Кадр из трансляции

На Олимпиаде-2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. В прокате произвольной программы спортсмен совершил значительное количество ошибок, стоивших ему победы.