Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Фото: Илья Малинин после своего поражения поздравил Михаила Шайдорова с победой на ОИ

Фото: Илья Малинин после своего поражения поздравил Михаила Шайдорова с победой на ОИ
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин поздравил победителя Олимпийских игр – 2026 казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова с завоеванием золотой медали соревнований. После провального проката произвольной программы, в которой фигурист выступал последним, Малинин подошёл к Шайдорову, лидировавшему после своего выступления. Спортсмены пожали руки, а затем обнялись.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Фото: Кадр из трансляции

На Олимпиаде-2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. В прокате произвольной программы спортсмен совершил значительное количество ошибок, стоивших ему победы.

