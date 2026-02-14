Уле-Эйнар Бьорндален публично раскритиковал FIS за плохое развитие лыжных гонок

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), обвинив организацию в недостаточной поддержке развития лыжных гонок в других странах.

«FIS делает слишком плохую работу, удерживая другие страны на слишком низком уровне. Этим странам выделяется слишком мало ресурсов для развития. Уровень других должен быть намного выше.

Норвегия — фантастическая страна. Мы показываем невероятные результаты на очень высоком уровне в мужских лыжных гонках, но то, что так мало стран способны конкурировать, — это крайне разочаровывающая работа FIS», – приводит слова Бьорндалена VG.no.