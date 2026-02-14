Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Роднина: Малинин в произвольной программе на ОИ не был похож сам на себя

Роднина: Малинин в произвольной программе на ОИ не был похож сам на себя
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила провал двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе Олимпийских игр – 2026 в Италии. Малинин лидировал после короткой программы, однако из-за неудачного выступления в произвольной занял лишь восьмое место на олимпийском турнире.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Малинин в произвольной программе не был похож сам на себя. Наверное, сказались Олимпийские игры. Он был прописным чемпионом — вы же на него всё это повесили. Илья читает и смотрит, что о нём говорят. Плюс командные соревнования. У нас внутри стран нет такого, что сначала командные соревнования, а потом индивидуальные. На чемпионатах мира — тоже. Командные соревнования идут отдельно. Это сложно. У кого-то это возможность завоевать медаль. Но это большая физическая и психологическая нагрузка», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Олимпиада 2026
Все новости RSS

