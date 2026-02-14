Слуцкая: Гуменник показал, что в России конкурентоспособное и сильное мужское катание

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая оценила выступление действующего чемпиона России в мужском одиночном катании Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник занял итоговое шестое место.

«Хочу сказать, что Пётр — огромный молодец. Он прекрасно катался и показал, что в России есть конкурентоспособное и сильное мужское катание. Он сделал всё, что он мог сделать, показал всё по максимуму. Пётр справился и с волнением, и с давлением извне. Обсуждать судей мы не будем, я — точно», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.