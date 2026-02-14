Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Слуцкая: Гуменник показал, что в России конкурентоспособное и сильное мужское катание

Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая оценила выступление действующего чемпиона России в мужском одиночном катании Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник занял итоговое шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Хочу сказать, что Пётр — огромный молодец. Он прекрасно катался и показал, что в России есть конкурентоспособное и сильное мужское катание. Он сделал всё, что он мог сделать, показал всё по максимуму. Пётр справился и с волнением, и с давлением извне. Обсуждать судей мы не будем, я — точно», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

