Слуцкая предположила, с чем связан провал Малинина в произвольной программе на ОИ-2026

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о провале двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе Олимпийских игр – 2026. Малинин лидировал после короткой программы, однако из-за неудачного выступления в произвольной занял лишь восьмое место.

«Много факторов, которые могут влиять на прокат спортсмена. В первую очередь волнение. Когда ты понимаешь, что олимпийская медаль практически в кармане, начинаешь удерживать место, образно говоря. Может быть, давление извне. Может быть, чересчур возлагали какие-то надежды. Совокупность всего сыграла злую шутку. Это Олимпийские игры — там часто происходят нежданные сюрпризы», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.