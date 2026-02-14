Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Михаил Шайдоров опубликовал пост после победы на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, ставший победителем Олимпийских игр — 2026 в мужском одиночном катании, опубликовал в соцсети пост после завоевания золотой медали.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Фото: Olympic.kz

«Каждый день ещё заманчивей, я знаю: рамок нет», — подписал Шайдоров фото, где стоит с флагом Казахстана на олимпийской ледовой арене Милана, процитировав казахстанского рэпера Скриптонита.

21-летний Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав в сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.

Биография Михаила Шайдорова: всё о жизни нового олимпийского чемпиона — 2026
