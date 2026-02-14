Михаил Шайдоров опубликовал пост после победы на Олимпийских играх — 2026
Поделиться
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, ставший победителем Олимпийских игр — 2026 в мужском одиночном катании, опубликовал в соцсети пост после завоевания золотой медали.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Фото: Olympic.kz
«Каждый день ещё заманчивей, я знаю: рамок нет», — подписал Шайдоров фото, где стоит с флагом Казахстана на олимпийской ледовой арене Милана, процитировав казахстанского рэпера Скриптонита.
21-летний Шайдоров стал лишь вторым олимпийским чемпионом в истории Казахстана в зимних видах спорта. Шайдоров завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), набрав в сумме короткой и произвольной программ 291,58 балла. После короткой программы он занимал пятое место.
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
14:09
-
14:06
-
13:59
-
13:51
-
13:45
-
13:40
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
12:57
-
12:57
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:35
-
12:34
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:03
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:44
-
11:38
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
11:21
-
11:19
-
11:16
-
11:10
-
11:05
-
10:59
-
10:50