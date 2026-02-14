«Не терпится увидеть, как ты вновь поднимешься». Липински обратилась к Малинину

Олимпийская чемпионка – 1998 американская фигуристка Тара Липински обратилась к соотечественнику Илье Малинину после провального выступления в мужском одиночном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Считавшийся главным фаворитом Малинин занял восьмое место по итогам соревнований.

«Грация, честность и спортивное благородство, которые ты показал в момент разочарования, доказывают, что ты не только элитный спортсмен, но и великодушный человек.

Мне не терпится увидеть, как ты вновь поднимешься», – написала Липински в социальной сети.

Чемпионом Олимпийских игр – 2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в итоговом протоколе соревнований.