«Не терпится увидеть, как ты вновь поднимешься». Липински обратилась к Малинину
Олимпийская чемпионка – 1998 американская фигуристка Тара Липински обратилась к соотечественнику Илье Малинину после провального выступления в мужском одиночном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Считавшийся главным фаворитом Малинин занял восьмое место по итогам соревнований.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Грация, честность и спортивное благородство, которые ты показал в момент разочарования, доказывают, что ты не только элитный спортсмен, но и великодушный человек.
Мне не терпится увидеть, как ты вновь поднимешься», – написала Липински в социальной сети.
Чемпионом Олимпийских игр – 2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в итоговом протоколе соревнований.
