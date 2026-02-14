Скидки
Олимпиада 2026

Пётр Гуменник на метро возвращался в Олимпийскую деревню после выступления в ПП

Пётр Гуменник на метро возвращался в Олимпийскую деревню после выступления в ПП
Комментарии

Российский фигурист Пётр Гуменник, занявший шестое место по итогам личного турнира среди мужчин на Олимпийских играх – 2026, возвращался в Олимпийскую деревню на метро после своего выступления в произвольной программе. Одна из японских болельщиц встретила его в метрополитене Милана и опубликовала фото со спортсменом у себя на странице в соцсети.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Фото: Из личного архива Теруми Иши

«Со мной в метро прямо сейчас Гуменник! Я воодушевлённо сказала ему, что его выступление было красивым. Когда задала вопрос о том, почему он едет на метро, он ответил, что так быстрее», – подписала Теруми Иши совместное с Гуменником фото.

В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков.

