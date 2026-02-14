Скидки
Кёрлинг. Япония — США
Джонни Вейр опубликовал пост в поддержку Малинина после его провала в ПП на ОИ-2026

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2008 американский фигурист Джонни Вейр опубликовал пост в поддержку Ильи Малинина после его неудачного выступления в мужском олимпийском турнире на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Малинин считался фаворитом турнира, но из-за провала в произвольной программе занял лишь восьмое место в соревнованиях.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Ты один на миллион, Илья. Ты показал настоящее спортивное благородство и достоинство. Мне не терпится увидеть, куда ты приведёшь нас дальше», – написал Вейр в социальной сети.

Чемпионом Олимпийских игр – 2026 стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Российский фигурист Пётр Гуменник занял шестое место в итоговом протоколе соревнований.

Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
