Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

Ирина Слуцкая поздравила Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх — 2026

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала сенсационную победу серебряного призёра чемпионата мира – 2025 казахстанца Михаила Шайдорова в личном турнире мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Шайдоров по итогам короткой программы занимал пятое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Шайдоров боролся до последнего и достаточно хорошо откатал программу. То, что лидеры сыпались, — это не его проблемы. Победа не может быть незаслуженной. Михаил — молодец. Хочу поздравить его и Лёшу Урманова. Прекрасно катался, выстоял и получил заслуженную медаль», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

