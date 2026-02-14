Ирина Слуцкая поздравила Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх — 2026

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Ирина Слуцкая прокомментировала сенсационную победу серебряного призёра чемпионата мира – 2025 казахстанца Михаила Шайдорова в личном турнире мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Шайдоров по итогам короткой программы занимал пятое место.

«Шайдоров боролся до последнего и достаточно хорошо откатал программу. То, что лидеры сыпались, — это не его проблемы. Победа не может быть незаслуженной. Михаил — молодец. Хочу поздравить его и Лёшу Урманова. Прекрасно катался, выстоял и получил заслуженную медаль», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.