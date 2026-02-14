Скидки
Кёрлинг. Япония — США
21:05 Мск
Олимпиада 2026

«Я до сих пор в ауте». Софья Муравьёва — о результатах Олимпиады-2026 в мужском катании

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва поделилась эмоциями от кульминации выступления мужчин в личном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Полночи смотрела мальчиков, мне кажется, я до сих пор в ауте от того, что произошло. Небольшая доля сожаления от Ильи [Малинина], никак не уходит, от Пети [Гуменника] тоже. Он достоин большего, они все достойны большего. Очень много кто перенервничал, откатал не на свой максимум, это всегда очень обидно. Когда ты смотришь на это и понимаешь, каково это внутри… Я желаю им пережить это в лёгкой форме и не корить себя за это», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

