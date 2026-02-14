«Это действительно большая привилегия». Максим Наумов — после дебюта на Олимпийских играх

Американский фигурист Максим Наумов, занявший по итогам личного турнира среди мужчин на Олимпийских играх — 2026 20-е место, прокомментировал своё выступление.

Наумов — сын бывших российских фигуристов, чемпионов мира в парном катании Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Оба трагически погибли в авиакатастрофе, произошедшей в конце января 2025 года.

«Я больше всего горжусь тем, что мне потребовалось, чтобы дойти до этого момента. Конечно, я совершал ошибки и падал на сальхове, но дело не в этом. Дело в том, что потребовалось, чтобы добраться сюда, и в том, что я здесь. Я отдал всё, что мог, чтобы выполнить эту программу, от начала до конца. Это то, что я могу извлечь из этого опыта.

Иногда в конце толпа немного расплывается, потому что ты думаешь о своих двух секундах, когда у тебя в голове другие мысли. Но сегодня я смог просто остановиться на секунду, немного постоять на ногах, оглянуться вокруг. Всё было увешано флагами США. И, честно говоря, меня наполняет гордость за то, что я могу представлять свою страну на самой большой арене. Это действительно большая привилегия. Мне всегда нужно делать то, чем я горжусь. Конечно, есть пара вещей, которые я бы изменил, но, надеюсь, это вдохновит меня на то, чего я смогу добиться. И я думаю, что следующий год у меня будет чуть лучше.

Я оставался очень сосредоточенным на том, что планировал. Иногда я слишком много думал о том, что мне нужно сделать, но я просто позволял своему разуму быть спокойным, не отвлекаясь на разные мелочи или что-либо ещё, просто быть спокойным в любой момент. И, честно говоря, мне это удалось. Я чувствовал это и в короткой программе, и в произвольной. Даже с ошибками я всё равно чувствовал это в своей хореографии, в коннекте с музыкой, в коннекте со своим разумом. Я чувствовал это на протяжении всего выступления», — приводит слова Наумова Golden Skate.