Лыжные гонки. Женщины. Эстафка 4 х 7.5км
16:00 Мск
Олимпиада 2026

«Невероятно обидно». Жаклен — о проигрыше в 0,2 секунды в борьбе за бронзу ОИ в спринте

«Невероятно обидно». Жаклен — о проигрыше в 0,2 секунды в борьбе за бронзу ОИ в спринте
Комментарии

Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился впечатлениями после спринтерской гонки на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Жаклен занял четвёртое место, проиграв в борьбе за бронзу 0,2 секунды норвежцу Стурле Холму Легрейду.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
13 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
22:53.1
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+13.7
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+15.9

«С одной стороны, это была почти идеальная гонка. Я был максимально заряжен на трассе и расплатился за это в конце. Это нормально — было бы странно, если бы было иначе. На стрельбе я просто был самим собой, снова, если можно так сказать. Очень рад, что сегодня смог провести такую гонку. Конечно, проиграть 0,2 секунды — это невероятно обидно.

Эти две десятые я проиграл из-за того, что на последнем километре у меня уже почти не осталось энергии. Честно говоря, я закрывал глаза, когда бежал его, настолько был измотан», – приводит слова Жаклена L’Equipe.

