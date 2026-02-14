«Невероятно обидно». Жаклен — о проигрыше в 0,2 секунды в борьбе за бронзу ОИ в спринте

Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился впечатлениями после спринтерской гонки на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Жаклен занял четвёртое место, проиграв в борьбе за бронзу 0,2 секунды норвежцу Стурле Холму Легрейду.
«С одной стороны, это была почти идеальная гонка. Я был максимально заряжен на трассе и расплатился за это в конце. Это нормально — было бы странно, если бы было иначе. На стрельбе я просто был самим собой, снова, если можно так сказать. Очень рад, что сегодня смог провести такую гонку. Конечно, проиграть 0,2 секунды — это невероятно обидно.
Эти две десятые я проиграл из-за того, что на последнем километре у меня уже почти не осталось энергии. Честно говоря, я закрывал глаза, когда бежал его, настолько был измотан», – приводит слова Жаклена L’Equipe.
