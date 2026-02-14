Австралийка Энтони завоевала золото в парном могуле на Олимпийских играх — 2026

Австралийская могулистка Джакара Энтони завоевала золотую медаль в соревнованиях по парному могулу на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Обладательницей серебряной медали стала Джелин Кауф (США), бронзовая награда в активе ещё у одной американской могулистки — Элизабет Лемли.

Олимпийские игры – 2026. Фристайл. Парный могул, женщины:

1. Джакара Энтони (Австралия).

2. Джелин Кауф (США).

3. Элизабет Лемли (США).

4. Перрин Лаффон (Франция).

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.