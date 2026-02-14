Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Эбба Андерссон упала на спуске на втором этапе лыжной эстафеты на ОИ-2026

Эбба Андерссон упала на спуске на втором этапе лыжной эстафеты на ОИ-2026
Комментарии

В эти минуты проходит женская эстафетная гонка на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). На втором этапе эстафеты шведская лыжница Эбба Андерссон, которая лидировала в гонке, допустила падение на одном из спусков.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
14 февраля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

Фото: Скриншот трансляции

На первом этапе за сборную Швеции бежала Линн Сван, которая передала эстафету Андерссон с отрывом в 7,2 секунды от ближайших преследовательниц из Италии.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, имеющие нейтральный статус.

Материалы по теме
Восьмой день Олимпиады-2026. Удивительный итог эстафеты у лыжниц! LIVE
Live
Восьмой день Олимпиады-2026. Удивительный итог эстафеты у лыжниц! LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android