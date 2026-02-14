Эбба Андерссон упала на спуске на втором этапе лыжной эстафеты на ОИ-2026

В эти минуты проходит женская эстафетная гонка на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). На втором этапе эстафеты шведская лыжница Эбба Андерссон, которая лидировала в гонке, допустила падение на одном из спусков.

Фото: Скриншот трансляции

На первом этапе за сборную Швеции бежала Линн Сван, которая передала эстафету Андерссон с отрывом в 7,2 секунды от ближайших преследовательниц из Италии.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, имеющие нейтральный статус.