Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Олимпиада 2026

«Хет-трик, полагаю?» Клебо в постели сфотографировался с золотыми медалями ОИ-2026

«Хет-трик, полагаю?» Клебо в постели сфотографировался с золотыми медалями ОИ-2026
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в соцсети пост после завоевания трёх золотых медалей на Олимпиаде-2026 в Италии.

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

«Хет-трик, полагаю?» — подписал Клебо фотографию, где лежит на кровати с тремя медалями.

Последней на данный момент победой лыжника стало чемпионство в гонке с раздельным стартом свободным стилем 10 км.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

После трёх побед 29-летний Клебо стал самым молодым восьмикратным чемпионом. По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо сравнялся с соотечественниками Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Дэли стал восьмикратным олимпийским чемпионом в возрасте 30 лет, Бьорген и Бьорндален достигли этого результата в 34 года.

Комментарии
