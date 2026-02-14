«Хет-трик, полагаю?» Клебо в постели сфотографировался с золотыми медалями ОИ-2026

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в соцсети пост после завоевания трёх золотых медалей на Олимпиаде-2026 в Италии.

Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо

«Хет-трик, полагаю?» — подписал Клебо фотографию, где лежит на кровати с тремя медалями.

Последней на данный момент победой лыжника стало чемпионство в гонке с раздельным стартом свободным стилем 10 км.

После трёх побед 29-летний Клебо стал самым молодым восьмикратным чемпионом. По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо сравнялся с соотечественниками Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Дэли стал восьмикратным олимпийским чемпионом в возрасте 30 лет, Бьорген и Бьорндален достигли этого результата в 34 года.