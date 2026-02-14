«Хет-трик, полагаю?» Клебо в постели сфотографировался с золотыми медалями ОИ-2026
Поделиться
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в соцсети пост после завоевания трёх золотых медалей на Олимпиаде-2026 в Италии.
Фото: Личный архив Йоханнеса Клебо
«Хет-трик, полагаю?» — подписал Клебо фотографию, где лежит на кровати с тремя медалями.
Последней на данный момент победой лыжника стало чемпионство в гонке с раздельным стартом свободным стилем 10 км.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0
После трёх побед 29-летний Клебо стал самым молодым восьмикратным чемпионом. По числу золотых медалей на зимних Играх Клебо сравнялся с соотечественниками Бьорном Дэли, Марит Бьорген и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Дэли стал восьмикратным олимпийским чемпионом в возрасте 30 лет, Бьорген и Бьорндален достигли этого результата в 34 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
15:40
-
15:35
-
15:33
-
15:24
-
15:19
-
15:17
-
15:15
-
15:06
-
15:03
-
14:54
-
14:52
-
14:50
-
14:37
-
14:35
-
14:34
-
14:13
-
14:09
-
14:06
-
13:59
-
13:51
-
13:45
-
13:40
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
12:57
-
12:57
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:35
-
12:34
-
12:25
-
12:20
-
12:15