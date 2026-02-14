Скидки
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Олимпиада 2026

Эбба Андерссон дважды упала в эстафете на ОИ-2026. Из-за неё Швеция отстала на минуту

Эбба Андерссон дважды упала в эстафете на ОИ-2026. Из-за неё Швеция отстала на минуту
В эти минуты проходит женская лыжная эстафетная гонка на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). На втором этапе эстафеты шведская лыжница Эбба Андерссон упала во второй раз на дистанции, потеряв при падении лыжу.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
14 февраля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Также на дистанции упал тренер сборной Швеции, который пытался передать Андерссон лыжу для смены.

Фото: Скриншот трансляции

Ранее Андерссон упала на первых километрах своего этапа. На первом этапе за сборную Швеции бежала Линн Сванн, которая передала Андерссон эстафету с отрывом 7,2 секунды от ближайших преследовательниц итальянок. При передаче со второго на третий этап сборная Швеции отставала от лидирующих норвежек на 1.18,4 минуты.

