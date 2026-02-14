Эбба Андерссон дважды упала в эстафете на ОИ-2026. Из-за неё Швеция отстала на минуту

В эти минуты проходит женская лыжная эстафетная гонка на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). На втором этапе эстафеты шведская лыжница Эбба Андерссон упала во второй раз на дистанции, потеряв при падении лыжу.

Фото: Скриншот трансляции

Также на дистанции упал тренер сборной Швеции, который пытался передать Андерссон лыжу для смены.

Ранее Андерссон упала на первых километрах своего этапа. На первом этапе за сборную Швеции бежала Линн Сванн, которая передала Андерссон эстафету с отрывом 7,2 секунды от ближайших преследовательниц итальянок. При передаче со второго на третий этап сборная Швеции отставала от лидирующих норвежек на 1.18,4 минуты.