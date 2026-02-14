«Высокотехнически и высокохудожественно». Москвина — о выступлении Гуменника на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина положительно оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Италии, где он занял шестое место. В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков.

«Очень довольны его выступлением, горды тем, как он представил свои программы — высокотехнически и высокохудожественно — и исполнил их блестяще», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Москвина сотрудничает с Гуменником, в её школе спортсмен тренируется под руководством Вероники Дайнеко.

Победителем личного турнира у мужчин стал казахстанец Михаил Шайдоров. Американец Илья Малинин считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. В прокате произвольной программы спортсмен совершил значительное количество ошибок, стоивших ему победы.