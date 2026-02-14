Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Муравьёва ответила на вопрос, болела ли на Олимпиаде за кого-то в мужском одиночном

Муравьёва ответила на вопрос, болела ли на Олимпиаде за кого-то в мужском одиночном
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва рассказала, болела ли за кого-то персонально в мужском личном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Соревнования сенсационно выиграл серебряный призёр чемпионата мира — 2025 казахстанец Михаил Шайдоров.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Были ли у меня фавориты на Олимпиаде? Были не фавориты, были друзья, с которыми я знакома лично, со многими были вместе на сборах в Италии, познакомились там. Я болела за них очень сильно и переживала. Много парней, с которыми я была знакома, перед Олимпиадой всем написала, пожелала удачи, сил и крепких нервов», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Не хотят видеть русских?» За рубежом уверены, что Гуменник должен был получить медаль Игр «Не хотят видеть русских?» За рубежом уверены, что Гуменник должен был получить медаль Игр
Сенсационная победа Шайдорова и очередное золото Клебо. Итоги седьмого дня на ОИ-2026
Истории
Сенсационная победа Шайдорова и очередное золото Клебо. Итоги седьмого дня на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android