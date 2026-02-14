Муравьёва ответила на вопрос, болела ли на Олимпиаде за кого-то в мужском одиночном

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва рассказала, болела ли за кого-то персонально в мужском личном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Соревнования сенсационно выиграл серебряный призёр чемпионата мира — 2025 казахстанец Михаил Шайдоров.

«Были ли у меня фавориты на Олимпиаде? Были не фавориты, были друзья, с которыми я знакома лично, со многими были вместе на сборах в Италии, познакомились там. Я болела за них очень сильно и переживала. Много парней, с которыми я была знакома, перед Олимпиадой всем написала, пожелала удачи, сил и крепких нервов», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.