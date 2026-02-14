Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии, шведки — вторые

Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Норвежки завершили дистанцию за 1:15.14,8.

Серебряными призёрами стали лыжницы из Швеции, которые завоевали медаль, несмотря на два падения Эббы Андерссон на втором этапе эстафеты. Шведские лыжницы проиграли 50,9 секунды на финише. Бронзовые награды завоевал квартет из Финляндии (+1.14,6).

Олимпийские игры – 2026. Лыжные гонки. Эстафета 4х7,5 км, женщины:

1. Норвегия – 1:15.44,8.

2. Швеция +50,9 секунды.

3. Финляндия +1.14,7.

4. Германия +1.36,0.

5. США +1.52,2.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.