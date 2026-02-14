Скидки
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
16:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лыжные гонки на Олимпиаде 2026, женщины, эстафета: результаты

Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии, шведки — вторые
Комментарии

Женская сборная Норвегии одержала победу в эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Норвежки завершили дистанцию за 1:15.14,8.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
14 февраля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

Серебряными призёрами стали лыжницы из Швеции, которые завоевали медаль, несмотря на два падения Эббы Андерссон на втором этапе эстафеты. Шведские лыжницы проиграли 50,9 секунды на финише. Бронзовые награды завоевал квартет из Финляндии (+1.14,6).

Олимпийские игры – 2026. Лыжные гонки. Эстафета 4х7,5 км, женщины:

1. Норвегия – 1:15.44,8.
2. Швеция +50,9 секунды.
3. Финляндия +1.14,7.
4. Германия +1.36,0.
5. США +1.52,2.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр - 2026
