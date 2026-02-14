«Боже, я плачу! Какой молодец!» Бойкова — об олимпийском прокате Гуменника

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в спортивных парах с Дмитрием Козловским, опубликовала в соцсети свою реакцию на выступление фигуриста Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

«Боже, я плачу! Какой молодец!» — сказала Бойкова за кадром в видео, где показала финальные секунды проката произвольной программы Гуменника.

Также фигуристка подписала на видео, что считает выступление Гуменника достойным серебряной награды в личном турнире мужчин на Играх.

Гуменник занял шестое место по итогам соревнований. Турнир сенсационно выиграл казахстанец Михаил Шайдоров. Американец Илья Малинин считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. В прокате произвольной программы спортсмен совершил значительное количество ошибок, стоивших ему победы.