Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Олимпиада 2026

«Боже, я плачу! Какой молодец!» Бойкова — об олимпийском прокате Гуменника
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в спортивных парах с Дмитрием Козловским, опубликовала в соцсети свою реакцию на выступление фигуриста Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Боже, я плачу! Какой молодец!» — сказала Бойкова за кадром в видео, где показала финальные секунды проката произвольной программы Гуменника.

Также фигуристка подписала на видео, что считает выступление Гуменника достойным серебряной награды в личном турнире мужчин на Играх.

Гуменник занял шестое место по итогам соревнований. Турнир сенсационно выиграл казахстанец Михаил Шайдоров. Американец Илья Малинин считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла. В прокате произвольной программы спортсмен совершил значительное количество ошибок, стоивших ему победы.

