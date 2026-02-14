Костюм Петра Гуменника к короткой программе занял третье место по версии Vogue Italia

Костюм российского фигуриста Петра Гуменника занял третье место по версии известного издания о моде Vogue Italia. В голосовании принимали участие читатели издания.
Первое место заняли костюмы к произвольному танцу французского дуэта Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, второе было отдано костюму американца Ильи Малинина к короткой программе.
Ранее в короткой программе Гуменника звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна, но костюм к программе остался прежним.
Гуменник занял на Олимпийских играх — 2026 шестое место.
