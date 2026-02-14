Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Костюм Петра Гуменника к короткой программе занял третье место по версии Vogue Italia

Костюм Петра Гуменника к короткой программе занял третье место по версии Vogue Italia
Комментарии

Костюм российского фигуриста Петра Гуменника занял третье место по версии известного издания о моде Vogue Italia. В голосовании принимали участие читатели издания.

Первое место заняли костюмы к произвольному танцу французского дуэта Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, второе было отдано костюму американца Ильи Малинина к короткой программе.

Ранее в короткой программе Гуменника звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна, но костюм к программе остался прежним.

Гуменник занял на Олимпийских играх — 2026 шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android