Костюм Петра Гуменника к короткой программе занял третье место по версии Vogue Italia

Костюм российского фигуриста Петра Гуменника занял третье место по версии известного издания о моде Vogue Italia. В голосовании принимали участие читатели издания.

Первое место заняли костюмы к произвольному танцу французского дуэта Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона, второе было отдано костюму американца Ильи Малинина к короткой программе.

Ранее в короткой программе Гуменника звучала музыка из фильма «Парфюмер», однако за несколько дней до выступления на Олимпиаде Гуменник столкнулся с проблемой, связанной с ужесточением авторских прав, в связи с чем ему пришлось изменить музыкальное сопровождение. В новой версии постановки звучит Waltz 1805 Эдгара Акопяна, но костюм к программе остался прежним.

Гуменник занял на Олимпийских играх — 2026 шестое место.