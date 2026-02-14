Финляндия оспаривает результаты спринта на Олимпиаде-2026, где Клебо завоевал золото

Финская лыжная ассоциация и Олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест в коллегию жюри Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на результаты личных спринтерских гонок на Олимпиаде-2026 в Италии.

Финны недовольны тем, что, как выяснилось, сборной Норвегии и США во время этих соревнований позволили использовать так называемый ролик для клистера между финальными забегами. Он позволяет быстро и просто нанести клистер, изменяя зону держания лыж. В теории это может дать значительное преимущество. Кроме того, финны отмечают, что в предварительных инструкциях для соревнований, разосланных командам, пронос роликов был запрещён.

«Мы считаем, что FIS нарушила принципы честности в соревнованиях, а также собственные правила. Действия Норвегии и США явно нарушили статью 343.12.7 Международных правил соревнований и инструкции, данные на собрании руководителей команд, и FIS не вмешалась в это. Мы требуем исправить результаты соревнований таким образом, чтобы никто не получил преимущества в результате незаконных действий», — говорится в официальном заявлении организаций.

Отметим, что личный спринт у мужчин выиграл норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал американец Бен Огден, бронзу — ещё один норвежец, Оскар Опстад Вике. У женщин норвежки и американки на пьедестал не попали.