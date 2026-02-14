Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Финляндия оспаривает результаты спринта на Олимпиаде-2026, где Клебо завоевал золото

Финляндия оспаривает результаты спринта на Олимпиаде-2026, где Клебо завоевал золото
Комментарии

Финская лыжная ассоциация и Олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест в коллегию жюри Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на результаты личных спринтерских гонок на Олимпиаде-2026 в Италии.

Финны недовольны тем, что, как выяснилось, сборной Норвегии и США во время этих соревнований позволили использовать так называемый ролик для клистера между финальными забегами. Он позволяет быстро и просто нанести клистер, изменяя зону держания лыж. В теории это может дать значительное преимущество. Кроме того, финны отмечают, что в предварительных инструкциях для соревнований, разосланных командам, пронос роликов был запрещён.

«Мы считаем, что FIS нарушила принципы честности в соревнованиях, а также собственные правила. Действия Норвегии и США явно нарушили статью 343.12.7 Международных правил соревнований и инструкции, данные на собрании руководителей команд, и FIS не вмешалась в это. Мы требуем исправить результаты соревнований таким образом, чтобы никто не получил преимущества в результате незаконных действий», — говорится в официальном заявлении организаций.

Отметим, что личный спринт у мужчин выиграл норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал американец Бен Огден, бронзу — ещё один норвежец, Оскар Опстад Вике. У женщин норвежки и американки на пьедестал не попали.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
10 февраля 2026, вторник. 15:38 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:39.7
2
Бен Огден
США
+0.9
3
Оскар Опстад Вике
Норвегия
+6.8
Материалы по теме
Видели, что сделал Клебо? Так могут побеждать только великие Видели, что сделал Клебо? Так могут побеждать только великие
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Видео
Клебо творит безумие на Олимпиаде. Никто ещё не выигрывал спринт ТАК мощно!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android