Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
16:00 Мск
Олимпиада 2026

Норвежки Фоснес, Слинн, Симпсон-Ларсен и Венг завоевали дебютные золотые медали на ОИ

Комментарии

Участницы эстафетной лыжной четвёрки сборной Норвегии на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) впервые в карьере стали чемпионками Олимпиады. Норвежки одержали победу, выиграв на финише у серебряного призёра – сборной Швеции – 50,9 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Эстафета 4 x 7.5 км. Смешанная
14 февраля 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швеция
3
Финляндия

В составе сборной Норвегии олимпийскими чемпионками стали Кристин Эустгулен Фоснес, Астрид Эйре Слинн, Каролине Симпсон-Ларсен и Хейди Венг.

Отметим, что на втором этапе гонки шведка Эбба Андерссон дважды упала по ходу дистанции. При передаче эстафеты на третий этап она проиграла более минуты лидеру гонки – сборной Норвегии.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

