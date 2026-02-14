«Чистейший прокат!» Ковтун — о произвольной программе Гуменника на Олимпийских играх

Призёр чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун оценил выступление действующего чемпиона России в мужском одиночном катании Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник занял итоговое шестое место.

«Я ожидал, что Пётр Гуменник откатает чисто. Я думал, что будет более нервно, но, когда вышел Пётр, было видно, что он свободно дышит, спокойно и размеренно едет. Он контролировал ситуацию от и до. Я просмотрел его прокат очень спокойно. Сразу сказал, что Гуменнику очень сильно придержали оценки. Понятное дело, есть контраргумент, что нет рейтинга. Но все же понимают, почему его нет. Глаза же есть, видно, какого уровня спортсмен. И ставить ему 80 баллов за компоненты? При таком количестве четверных, при чистейшем прокате? При том давлении, которое на него оказывалось, включая ту ситуацию с музыкой в короткой программе?

Человек выходит, спокойно справляется со всем, делает чистейший прокат. Да, в конце по сложности он немножечко срезал, в плане не добавил тройной риттбергер. Но, как он потом сказал в интервью, не был уверен в том, чтобы так рисковать, и сделал правильно. Стратегически это очень верное решение, но с расчётом на справедливое судейство. А что вчера было? Мягко говоря, придержали оценки», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.