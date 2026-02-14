«Были слёзы счастья». Фигуристка Кудлай — о прокате Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии

Российская фигуристка Арина Кудлай поделилась эмоциями от кульминации выступления мужчин в личном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Очень счастлива за нового олимпийского чемпиона, Мишу Шайдорова, он большой молодец. Рада, что у него всё получилось.

Конечно же, переживала за Петра Гуменника, у меня в конце были даже слёзы счастья за него, что собрался, всё сделал, показал, что мы можем, мы делаем. Нас нужно показывать и вызывать на международную арену. Такой уровень чистого катания видела не только Россия, но и весь мир. Очень за него переживала, рада, что наконец-то у него на таком важном старте, при таком давлении всё получилось.

За Илью Малинина переживала, смешанные эмоции, вообще не похоже на него. Но это спорт, всё бывает. Не нужно винить его, четыре олимпийские программы реально сложно откатать, он ещё молодой, у него может быть ещё не одна Олимпиада, всё впереди и всё получится», – передаёт слова Кудлай корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.