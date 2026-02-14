Скидки
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Олимпиада 2026

Катарина Гербольдт: выступление Гуменника — как минимум серебро Олимпиады

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление действующего чемпиона России в мужском одиночном катании Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии. Гуменник занял итоговое шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«О выступлении Петра могу сказать только в положительном ключе, поскольку он действительно откатал всё чисто. Он выглядел настолько сосредоточенным, спокойным. Было видно, что Пётр понимает, что делает и чётко просчитывает каждое действие. Такому спокойствию и уверенности могут позавидовать даже самые опытные спортсмены, которые имеют за плечами не одни Олимпийские игры.

Я была восхищена его уверенностью. Прокат получился очень лёгким и уверенным. Я не совсем согласна с его местом. Слишком много было жёлтых квадратиков по ходу катания. Не было сомнений по поводу этих элементов, чтобы ставить их на пересмотр. У судей своё мнение, но это как минимум должно было быть серебро», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

