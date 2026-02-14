Андерссон прокомментировала своё падение в эстафете, лишившее Швецию золота на ОИ-2026

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала своё падение на втором этапе эстафетной гонки на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Победу в эстафете одержали норвежские лыжницы, Швеция стала серебряным призёром, отстав от чемпионок на 50,9 секунды.

«Мне очень больно из-за этого. Возникла небольшая кризисная ситуация и паника. Мне всё же удалось добраться до нашего тренера, который стоял с лыжей, чтобы хотя бы уменьшить тот серьёзный ущерб, который уже был нанесён. Это совсем не то, что я себе представляла. Конечно, это невероятно печально», – приводит слова Андерссон SVT.

Андерссон дважды упала по ходу дистанции. При втором падении она сломала крепление на одной из лыж, из-за чего тренеру сборной пришлось экстренно заменить её спортсменке по ходу гонки. Из-за падений Андерссон передала эстафету на третий этап с отставанием более чем в минуту от лидера – сборной Норвегии.