Ковтун прокомментировал результаты Ильи Малинина на Олимпиаде-2026

Призёр чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал результат выступления Ильи Малинина на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Американец считался фаворитом турнира, однако провалил произвольную программу и занял лишь восьмое место в итоговом протоколе соревнований.

«У Ильи Малинина огромный запас сил. Он мог со всем этим справиться. Но ещё с первого дня я старался не давать комментарии до конца Олимпиады. Когда Илья ещё выступал в командном турнире, я сказал, что как показывает история, Олимпийские игры имеют скользкий старт, особенно для лидеров и тех, кому заранее болельщики и федерация повесили медаль. Тогда я сказал, что предпочёл бы увидеть у Ильи больше концентрации и спокойствия, чем внутренней самоуверенности.

Понятно, что человек выигрывал 14 стартов подряд. Тяжело не быть самоуверенным, но у Олимпиады другой старт, так сложилось исторически. Не знаю, подсказали ли ему тренеры, что на Олимпиаде в произволке нужно быть чуть-чуть более сконцентрированным и спокойным. Немножечко смирить свой внутренний огонь, который помогает всегда на других стартах. Я бы не пошёл на четверной аксель, но Малинин допустил ошибку в четверном акселе и немножко «поплыл», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.