Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Ковтун прокомментировал результаты Ильи Малинина на Олимпиаде-2026

Ковтун прокомментировал результаты Ильи Малинина на Олимпиаде-2026
Комментарии

Призёр чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал результат выступления Ильи Малинина на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Американец считался фаворитом турнира, однако провалил произвольную программу и занял лишь восьмое место в итоговом протоколе соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«У Ильи Малинина огромный запас сил. Он мог со всем этим справиться. Но ещё с первого дня я старался не давать комментарии до конца Олимпиады. Когда Илья ещё выступал в командном турнире, я сказал, что как показывает история, Олимпийские игры имеют скользкий старт, особенно для лидеров и тех, кому заранее болельщики и федерация повесили медаль. Тогда я сказал, что предпочёл бы увидеть у Ильи больше концентрации и спокойствия, чем внутренней самоуверенности.

Понятно, что человек выигрывал 14 стартов подряд. Тяжело не быть самоуверенным, но у Олимпиады другой старт, так сложилось исторически. Не знаю, подсказали ли ему тренеры, что на Олимпиаде в произволке нужно быть чуть-чуть более сконцентрированным и спокойным. Немножечко смирить свой внутренний огонь, который помогает всегда на других стартах. Я бы не пошёл на четверной аксель, но Малинин допустил ошибку в четверном акселе и немножко «поплыл», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android