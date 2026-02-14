Козловский: Гуменник показал очень сильное катание, он должен быть выше

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились впечатлениями от кульминации выступления мужчин в личном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Козловский: Очень поздно уснули, сначала до конца смотрели, потом в себя приходили.

Бойкова: Честно сказать, до сих пор не пришли, конечно. Потому что таких эмоциональных горок, американских, русских, всех на свете давно не испытывали. Этим и интересна Олимпиада, максимально непредсказуема. Абсолютно другое соревнование.

Козловский: Вчера было очень много положительных эмоций, сначала Пётр Гуменник показал очень сильное катание, конечно же, он должен быть выше.

Засудили ли Гуменника? Не хочется ходить по кругу, повторяться. Могу лишь сказать, что то, что сказал Даниил Глейхенгауз, является, с моей точки зрения, 100-процентной правдой, – передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.