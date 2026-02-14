Скидки
Лыжные гонки. Женщины. Эстафея 4 х 7.5км
16:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Горнолыжный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, гигантский слалом: результаты

Бразильский горнолыжник Бротен стал победителем Олимпиады-2026 в гигантском слаломе
Комментарии

Победитель этапов Кубка мира бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен выиграл золотую медаль на Олимпийских играх — 2026 в гигантском слаломе. Во второй попытке он показал время 2.25,0. В первой попытке Бротен также был лучшим.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Лукас Пиньейро Бротен
Бразилия
2:25.00
2
Марко Одерматт
Швейцария
+0.58
3
Лоик Мейар
Швейцария
+1.17

Второй результат показал швейцарский спортсмен Марко Одерматт, отставший от победителя на 0,58 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Швейцарии Лоик Мейар, его отставание составило 1,17 секунды.

Олимпиада-2026. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Итоговые результаты:

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) — 2.25,0.

2. Марко Одерматт (Швейцария) — отставание 0,58 секунды.

3. Лоик Мейар (Швейцария) +1,17.

4. Томас Тумлер (Швейцария) + 1,45.

5. Атле Ли Макграт (Норвегия) +1,82.

6. Лео Ангено (Франция) +1,99.

Отметим, что Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегию. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.

