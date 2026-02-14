Бразильский горнолыжник Бротен стал победителем Олимпиады-2026 в гигантском слаломе

Победитель этапов Кубка мира бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен выиграл золотую медаль на Олимпийских играх — 2026 в гигантском слаломе. Во второй попытке он показал время 2.25,0. В первой попытке Бротен также был лучшим.

Второй результат показал швейцарский спортсмен Марко Одерматт, отставший от победителя на 0,58 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Швейцарии Лоик Мейар, его отставание составило 1,17 секунды.

Олимпиада-2026. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Итоговые результаты:

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) — 2.25,0.

2. Марко Одерматт (Швейцария) — отставание 0,58 секунды.

3. Лоик Мейар (Швейцария) +1,17.

4. Томас Тумлер (Швейцария) + 1,45.

5. Атле Ли Макграт (Норвегия) +1,82.

6. Лео Ангено (Франция) +1,99.

Отметим, что Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегию. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.