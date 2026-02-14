Скидки
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
«Вчера просто урыдался». Козловский — о золоте Шайдорова на Олимпиаде-2026
Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали сенсационную победу серебряного призёра чемпионата мира – 2025 казахстанца Михаила Шайдорова в личном турнире мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Шайдоров по итогам короткой программы занимал пятое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Козловский: Михаил Шайдоров – мы с ним близко общаемся, я знаю, как ему тяжело давался этот сезон. Как в начале сезона он постоянно получал какие-то снижения за свои недокруты, какие-то ошибки, которые, на мой взгляд, присутствовали не в том количестве, в котором они были обозначены в распечатках. И в итоге Михаил Шайдоров уже вошёл в историю фигурного катания, как мы говорим в своём кругу, он эту «игру» прошёл.
Я вообще, вчера просто урыдался. Сначала плакал, что он в тройке. Потом не верил, что он второй. А когда он выиграл, я вообще думал, что соседи будут вызывать соответствующую службу, потому что у них протечка сверху (улыбается).

Бойкова: Я была удивлена, что ко мне не пришла соседка снизу ругаться, почему так громко, почему я топаю, почему я кричу, потому что на самом деле я не верила своим глазам, я буквально ползала по полу в слезах.

Козловский: Мне позвонил друг вчера вечером и сказал, ты понимаешь, что фраза «Михаил Шайдоров – олимпийский чемпион» – это не какой-то прикол?

Бойкова: Это всё с благими намерениями, мы шутим, мы все очень рады за Мишу. Он правда этого достоин, – передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

