Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4 х 7.5км
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Олимпиада 2026

Впервые на зимней Олимпиаде представитель страны из Южной Америки выиграл золото
Комментарии

На Олимпийских играх — 2026 впервые в истории золотую медаль выиграл представитель страны из Южной Америки. Это сделал бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен, преодолевший в гигантском слаломе дистанцию за 2.25,0.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
14 февраля 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Лукас Пиньейро Бротен
Бразилия
2:25.00
2
Марко Одерматт
Швейцария
+0.58
3
Лоик Мейар
Швейцария
+1.17

Второй результат показал швейцарский спортсмен Марко Одерматт, отставший от победителя на 0,58 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Швейцарии Лоик Мейар, его отставание составило 1,17 секунды.

Олимпиада-2026. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Итоговые результаты:

1. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) — 2.25,0.
2. Марко Одерматт (Швейцария) — отставание 0,58 секунды.
3. Лоик Мейар (Швейцария) +1,17.
4. Томас Тумлер (Швейцария) + 1,45.
5. Атле Ли Макграт (Норвегия) +1,82.
6. Лео Ангено (Франция) +1,99.

Отметим, что Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегию. Однако принял решение выступать за флаг родины своей матери. За сборную Бразилии Бротен дебютировал в октябре 2024 года.

